Япония следит за наращиванием военной мощи России

Об этом дипломаты Японии заявили в ежегодном докладе "Белая книга".

Япония отмечает рост военной активности России в Арктике, на Дальнем и Ближнем Востоке. В МИД страны объявили, что количество вылетов истребителей на перехват остается высоким. Такие сведения опубликованы в ежегодном докладе под названием "Белая книга"

Иностранцы отмечают, что активность разведки России также высока и у территории США. Японцы намерены обратить пристальное внимание на дальнейшие развитие событий.

Россия повышает свою военную активность не только в Арктике, Европе, районах рядом с США и на Ближнем Востоке, но также и на Дальнем Востоке, в связи с чем необходимо обратить пристальное внимание на дальнейшее развитие говорится в сообщении

В МИДе недовольны размещением Россией вооружения на островах Итуруп и Кунашир (Курильские острова). Сейчас там установлены противокорабельные ракеты и истребители Су-35. Эту территорию политики считают исконно японской.Специалисты считают, что военные прикладывают много сил для модернизации ядерного оборудования.Стране необходимо поддерживать приоритет из-за размещения США установок ПРО.

Ранее Piter.tv писал о том, что лидеры стран "Большой семерки" обсудили возвращение к "восьмерке" с участием России.



Видео: YouTube/Минобороны России