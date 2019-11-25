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Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года

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В комитете не смогли простить России нарушение антидопинговых правил.

Комитет Всемирного антидопингового агентства посоветовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях. В том числе речь идет и об Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом сообщило издание "The New York Times". 

Россию предложили наказать на 4 года за нарушение антидопинговых правил, инициатором стал британский юрист Джонатан Тэйор. Другой вариант - атлеты могут выступать под нейтральным флагом, в случае победы российский гимн звучать не будет. 

Окончательное решение будет принято 9 декабря. Есть вероятность, что рекомендации будут учтены. Спортсмены из России имеют право подать на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. 

Ранее Президент WADA Крейг Риди заявил, что повторение скандала с допингом перед Олимпийскими играми в Токио маловероятно. 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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