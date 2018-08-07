Министр спорта и туризма Польши стал новым президентом WADA

Кандидатуру Витольда Баньки поддержали единогласно.

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька стал новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Решение было принято на совете учредителей организации в польском городе Катовице. Об этом пишет ТАСС.

Кандидатуру Баньки поддержали единогласно. Он вступит в должность 1 января 2020 года. До этого времени обязанности президента будет исполнять действующий глава WADA Крейг Риди. Британец возглавлял организацию на протяжении последних шести лет.

35-летний Банька был единственным претендентом на пост президента WADA. В прошлом он занимался легкой атлетикой, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. С 2015 года чиновник возглавлял Министерство спорта и туризма Польши.

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