Дмитрий Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Владимир Логинов стал заместителем министра в конце прошлого года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова. Распоряжение опубликовали на сайте правительства. Из документа следует, что чиновник уволился по собственному желанию.

Владимир Логинов стал заместителем министра в конце прошлого года. Он контролировал работу департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления. Также он был куратором реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Реформа стартовала 1 января 2019 года.

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Видео: YouTube/ Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV