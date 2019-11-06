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Дмитрий Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

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Владимир Логинов стал заместителем министра в конце прошлого года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова. Распоряжение опубликовали на сайте правительства. Из документа следует, что чиновник уволился по собственному желанию.

Владимир Логинов стал заместителем министра в конце прошлого года. Он контролировал работу департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления. Также он был куратором реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Реформа стартовала 1 января 2019 года.

Ранее Путин назначил нового начальника полиции по Петербургу и Ленобласти.

Видео: YouTube/ Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV

 

 

Теги: логинов владимир, медведев, минприроды
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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