Путин назначил нового начальника полиции по Петербургу и Ленобласти

Дмитрий Баранов заменит на посту Константина Власова.

Президент России назначил нового начальника МВД по Петербургу и Ленинградской области. Об этом стало известно 4 ноября, информация размещена на официальном сайте, указ подписан Путиным. Ранее эту должность занимал Константин Власов, скончавшийся в октябре. Его заменит Дмитрий Баранов. Ранее полицейский трудился в Москве, но в последние годы занимал должность заместителя начальника правоохранительных органов по региону.

Напомним, что накануне на пост также был назначен первый заместитель руководителя университета государственной противопожарной службы МЧС по Петербургу. Его место досталось генералу-майору в отставке Алексею Смирнову.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД.

Фото: Piter.tv

