Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Указ был опубликован в понедельник.

Президент России Владимир Путин уволил 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД. Указ главы государства вступил в силу 4 ноября.

Согласно документу, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, в отставку ушли шесть генералов МЧС, один - СК и четыре - МВД, включая Александра Мельникова.

В августе первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка был задержан за получение взятки в размере 100 млн рублей. Мельникова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Видео: YouTube/CNN, U.S. Department of State, МВД.