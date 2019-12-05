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Медведев заявил об угрозе "беспощадного бунта" в России

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Медведев прокомментировал летние митинги в Москве. Он увидел "издержки системы" в ситуации с протестами в столице.

Медведев посетовал на "издержки правоохранительной системы" во время летних митингов в Москве. Глава правительства РФ заявил, что необходимо "что-то менять, наверное". Опыт, произошедший на акциях протеста, следует учитывать. Об этом спикер рассказал во время прямого эфира пресс-конференции с журналистами. К такому же выводу чиновник пришел также после резонансного дела журналиста Ивана Голунова. Медведев напомнил, что крупные митинге в Москве были несанкционированными законом.

Нужно соблюдать законодательство. Иначе можем докатиться до опасной ситуации

предостерег Медведев

Он призвал не допустить ситуации как с "желтыми жилетами" во Франции. Протесты могут перерасти в бессмысленный и беспощадный бунт. Однако от юридически разрешенной деятельности народ останавливать не следует. Такое поведение Медведев считает допустимым и необходимым в стране.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев высказался насчет закона о домашнем насилии.

Видео: YouTube/Правительство России

 

 

Теги: дмитрий медведев, митинги, москва
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:36

Вот ведь прицепились к эти словам Пушкина! и были то они написаны в черновике  к Капитанской дочке, в окончательную редакцию А.С. их не включил. С чего взято, что есть какой-то особый "русский бунт, бессмысленный и беспощадный"? Бунт тогда беспощадный, когда действия правящего класса бессмысленны и донельзя озлобляют народ.

Доведите людей до положения рабов и увидете беспощадный бунт. беспощадный и справедливый!

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