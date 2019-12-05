Медведев заявил об угрозе "беспощадного бунта" в России

Медведев посетовал на "издержки правоохранительной системы" во время летних митингов в Москве. Глава правительства РФ заявил, что необходимо "что-то менять, наверное". Опыт, произошедший на акциях протеста, следует учитывать. Об этом спикер рассказал во время прямого эфира пресс-конференции с журналистами. К такому же выводу чиновник пришел также после резонансного дела журналиста Ивана Голунова. Медведев напомнил, что крупные митинге в Москве были несанкционированными законом.
Нужно соблюдать законодательство. Иначе можем докатиться до опасной ситуации
предостерег Медведев
Он призвал не допустить ситуации как с "желтыми жилетами" во Франции. Протесты могут перерасти в бессмысленный и беспощадный бунт. Однако от юридически разрешенной деятельности народ останавливать не следует. Такое поведение Медведев считает допустимым и необходимым в стране.
Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев высказался насчет закона о домашнем насилии.
Видео: YouTube/Правительство России
Обсуждение ( 1 )
Вот ведь прицепились к эти словам Пушкина! и были то они написаны в черновике к Капитанской дочке, в окончательную редакцию А.С. их не включил. С чего взято, что есть какой-то особый "русский бунт, бессмысленный и беспощадный"? Бунт тогда беспощадный, когда действия правящего класса бессмысленны и донельзя озлобляют народ.
Доведите людей до положения рабов и увидете беспощадный бунт. беспощадный и справедливый!