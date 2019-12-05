Медведев заявил об угрозе "беспощадного бунта" в России

Медведев прокомментировал летние митинги в Москве. Он увидел "издержки системы" в ситуации с протестами в столице.

Медведев посетовал на "издержки правоохранительной системы" во время летних митингов в Москве. Глава правительства РФ заявил, что необходимо "что-то менять, наверное". Опыт, произошедший на акциях протеста, следует учитывать. Об этом спикер рассказал во время прямого эфира пресс-конференции с журналистами. К такому же выводу чиновник пришел также после резонансного дела журналиста Ивана Голунова. Медведев напомнил, что крупные митинге в Москве были несанкционированными законом.

Нужно соблюдать законодательство. Иначе можем докатиться до опасной ситуации предостерег Медведев

Он призвал не допустить ситуации как с "желтыми жилетами" во Франции. Протесты могут перерасти в бессмысленный и беспощадный бунт. Однако от юридически разрешенной деятельности народ останавливать не следует. Такое поведение Медведев считает допустимым и необходимым в стране.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев высказался насчет закона о домашнем насилии.

Видео: YouTube/Правительство России