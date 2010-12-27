Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Приговор Егору Жукову огласят 6 декабря.

Приговор блогеру и студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в экстремизме, огласят 6 декабря. Прокуратура требует наказать участника московского дела лишением свободы на 4 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Молодой человек якобы хотел привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности. На своем YouTube-канале он разместил ролики с публичным призывом к экстремизму. Это происходило с 2012 по 2017 года. Жукова задержали после летних массовых беспорядков в Москве. Сначала его отправили под стражу, но после изменили меру пресечения на домашний арест. Этот срок установлен до 27 декабря. Позже юноше изменили статью с участия в несогласованной акции протеста на экстремизм.

Фигурант расследования узнает о приговоре в пятницу в 10 часов утра. Решение огласят в Кунцевском районном суде столицы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку политических заключенных.

Видео: YouTube/Блог Жукова