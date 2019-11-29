  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:52
127
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку политических заключенных

0 0

Активистов заметили в разных местах в центре города.

Вечером 29 ноября в разных местах Петербурга проходит серия одиночных пикетов. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Около 19 часов началась акция против "Московского дела" у станции метро "Гостиный двор". В ней приняли участие четыре петербуржца, они по очереди сменяли друг друга. Пикетом заинтересовались правоохранители, они проверили документы мужчин. Обошлось без задержаний. 

Такие же пикеты сегодня проходят в Москве. 

Также активистов заметили у станции метро "Сенная площадь". 

У метро "Василеостровская" петербурженка выступила в защиту ингушских политических заключенных.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Шушар вышли с одиночными пикетами к Смольному. 

Фото и видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии