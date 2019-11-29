В Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку политических заключенных

Вечером 29 ноября в разных местах Петербурга проходит серия одиночных пикетов. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.
Около 19 часов началась акция против "Московского дела" у станции метро "Гостиный двор". В ней приняли участие четыре петербуржца, они по очереди сменяли друг друга. Пикетом заинтересовались правоохранители, они проверили документы мужчин. Обошлось без задержаний.
Такие же пикеты сегодня проходят в Москве.
Также активистов заметили у станции метро "Сенная площадь".
У метро "Василеостровская" петербурженка выступила в защиту ингушских политических заключенных.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Шушар вышли с одиночными пикетами к Смольному.
Фото и видео: Piter.TV
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