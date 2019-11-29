В Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку политических заключенных

Активистов заметили в разных местах в центре города.

Вечером 29 ноября в разных местах Петербурга проходит серия одиночных пикетов. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Около 19 часов началась акция против "Московского дела" у станции метро "Гостиный двор". В ней приняли участие четыре петербуржца, они по очереди сменяли друг друга. Пикетом заинтересовались правоохранители, они проверили документы мужчин. Обошлось без задержаний.

Такие же пикеты сегодня проходят в Москве.

Также активистов заметили у станции метро "Сенная площадь".

У метро "Василеостровская" петербурженка выступила в защиту ингушских политических заключенных.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Шушар вышли с одиночными пикетами к Смольному.

Фото и видео: Piter.TV