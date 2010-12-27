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Жители Шушар вышли с одиночными пикетами к Смольному
Сегодня, 13:38
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Жители Шушар вышли с одиночными пикетами к Смольному

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Шушарцы устали ждать детские сады и школы.

Вторник, 19 ноября, стал вторым днем одиночных пикетов у здания Смольного. Жители Шушар приходят к правительству с плакатами и требованиями построить обещанные детские сады и школы. Видео с места событий опубликовала петербурженка и живущая в Шушарах администратор одноименного сообщества ВКонтакте Екатерина Краева.

На месте была замечена депутат Ольга Краснова, она также вышла с одиночным протестом.

Нас сегодня уже видели вице-губернатор Бондаренко, Линченко мимо нас прошел

– отметила Краснова

По ее словам, за пять лет в поселке мало что изменилось. С 2013 года администрация только обещает стройку необходимых объектов, а осенью 320 детей из Шушар должны были пойти в свежепостроенный садик, но детское учреждение, обещанное городом, так и не открылось.

А на Невском проспекте вчера прошел пикет в поддержку крымских татар.

Фото: Шушары / ВКонтакте

Теги: одиночный пикет, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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