Жители Шушар вышли с одиночными пикетами к Смольному

Шушарцы устали ждать детские сады и школы.

Вторник, 19 ноября, стал вторым днем одиночных пикетов у здания Смольного. Жители Шушар приходят к правительству с плакатами и требованиями построить обещанные детские сады и школы. Видео с места событий опубликовала петербурженка и живущая в Шушарах администратор одноименного сообщества ВКонтакте Екатерина Краева.

На месте была замечена депутат Ольга Краснова, она также вышла с одиночным протестом.

Нас сегодня уже видели вице-губернатор Бондаренко, Линченко мимо нас прошел – отметила Краснова

По ее словам, за пять лет в поселке мало что изменилось. С 2013 года администрация только обещает стройку необходимых объектов, а осенью 320 детей из Шушар должны были пойти в свежепостроенный садик, но детское учреждение, обещанное городом, так и не открылось.

А на Невском проспекте вчера прошел пикет в поддержку крымских татар.

Фото: Шушары / ВКонтакте