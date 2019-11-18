Видео: на Невском проспекте прошел пикет в поддержку крымских татар

Акция проходит каждый месяц 18-го числа.

Вечером 18 ноября в Петербурге прошла ежемесячная акция "Стратегия-18" в поддержку крымских татар. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте события.

Активисты выступают против преступлений против крымскотатарского народа. По мнению участников пикета, с марта 2014 года жители полуострова переживают новый геноцид, многие из них стали жертвами политических преследований.

"Мы продолжаем бессрочную акцию протеста в поддержку крымских татар, против репрессий, которыми российская власть ответила крымскототарскому народу на его открыто выраженное несогласие с незаконной аннексией Крыма", - заявляют активисты.

Каждый месяц 18-го числа протестанты выходят на акцию. Сегодня, 18 ноября, она началась в 19:00 на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта.

Видео: Piter.TV