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Медведев высказался насчет закона о домашнем насилии

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Правительство России не имеет окончательной позиции по данному вопросу.

Дмитрий Медведев высказался насчет закона о домашнем насилии. Глава правительства РФ подчеркнул, что такая проблема в стране действительно есть. Об этом чиновник рассказал журналистам во время прямого эфира на пресс-конференции с журналистами.

Если люди жалуются — значит домашнее насилие есть. Вопрос в том, как на это реагировать. В XXI веке никого не может утешить формула "бьет — значит любит"

прокомментировал спикер

Чиновник напомнил, что в статью 116 УК РФ внесено изменение о декриминализации побоев в семье. По мнению многих россиян, эти правки только ухудшили ситуацию. Однако в новом КоАПе разрабатывается возможность появления ответственности за домашнее насилие.

Ранее Piter.tv писал о том, что Оксана Пушкина сообщила об угрозах в адрес авторов закона о бытовом насилии.

Видео: YouTube/Правительство России

Теги: дмитрий медведев, домашнее насилие
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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