Сенаторы рассказали, какие меры будут приниматься к нарушителям.

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России. Виновные в семейном насилии будут ставиться на профилактический учет. Об этом говорится в тексте законопроекта Совета Федерации. Также граждане будут обязаны проходить психологические программы. Суд может предписать обвиняемому покинуть место совместного проживания. Ему также будет запрещено общаться с потерпевшим или приближаться к нему. Срок запрета может составить до одного года.

Основным принципом закона станет профилактика преступлений и поддержка семей. Он подразумевает сохранение и обеспечение основных прав и свобод, законные интересы человека. В случае, если стороны захотят примириться, то к решению конфликта также подключатся общественные организации. Они окажут правовую, социальную и психологическую помощь жертвам.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Васильевском острове появился арт, посвященный проблеме домашнего насилия.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

