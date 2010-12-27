Депутаты объяснили, что следует понимать под данным термином.

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование". К нему относятся "неоднократные угрожающие действия, направленные на жертву вопреки его воле". Такое поведение выражается в поиске, ведении любых переговоров, вступление в контакт через третьих лиц. Запрещается также помещать место жительства, учебы/работы пострадавшего. Исключением станет, если нарушитель живет в одном помещении с предполагаемой жертвой. В этом случае его могут "выгнать" из квартиры.

Под закон попадают любые действия, которые вызывают у пострадавшего страх за свою безопасность. Депутаты потребовали, чтобы адвокаты пострадавших не могли обращаться к силовикам без согласия жертв. Рабочая группа Совета Федерации обсудила данную инициативу 15 ноября. По словам соавтора Оксаны Пушкиной, поправки будут внесены в итоговый документ в Госдуму.

Ранее Piter.tv писал о том, что Оксана Пушкина сообщила об угрозах в адрес авторов закона о бытовом насилии.

Фото: Piter.tv

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