В закон о домашнем насилии впишут изгнание нападавшего из дома

Жертвы насилия смогут получать защитные ордера.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, в котором предложено закрепить понятие "семейно-бытовое насилие" и права пострадавших от него. Об этом сообщил РБК.

Согласно данному законопроекту, пострадавший сможет получить право обращаться за защитным предписанием. Это поможет без введения дополнительных строгих санкций предусмотреть превентивные меры по профилактике насилия.

Жертвы насилия смогут получать защитные ордера, которые запретят нарушителю приближаться к пострадавшему. Также ордер обязывает пройти нападавшего специальную психологическую программу и в ряде случаев человек должен покинуть место совместного проживания, даже если он является его собственником.

Законопроект о семейно-бытовом насилии разрабатывается в Совете Федерации по поручению Валентины Матвиенко.

В конце сентября на Малой Садовой прошли пикеты против насилия над женщинами.

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