На Малой Садовой – пикеты против насилия над женщинами

В центре Петербурга проходит акция в поддержку сестер Хачатурян и всех женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Ранее городские власти отказали Российскому социалистическому движению в согласовании "Марша сестер", но активисты решили выбрать другую форму протеста – одиночные пикеты.

Мобильный корреспондент Piter.TV заснял, как люди вышли с плакатами, посвященные требованию о скором принятии закона против домашнего насилия. Протестующие встали в одиночные пикеты, сменяя друг друга и уступая место единомышленникам.

Ранее стало известно, что дело Марии, Ангелины и Кристины Хачатурян передадут в прокуратуру в октябре. Девушек обвиняют в убийстве своего отца. Позже следствие признало факты насилия главы семейства над сестрами.

Протестные акции в поддержку сестер Хачатурян состоялись в Петербурге в августе 2019 года.

Видео: Piter.TV