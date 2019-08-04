"Россия, без насилия!": Петербуржцы вышли на улицу в поддержку сестер Хачатурян

Всего по данным СМИ акцию посетило более тысячи человек.

В воскресенье, 4 августа, на площади напротив Финляндского вокзала прошел митинг против домашнего насилия и в поддержку сестёр Хачатурян. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий, где отчетливо слышно, как присутствующие скандируют: "Россия, без насилия!".

Всего по данным СМИ акцию посетило более тысячи человек. Задержаний при проведении мероприятия зафиксировано не было. В акции приняли участие не только обычные граждане, но и лица непосредственно участвующие в деле сестёр Хачатурян, представители негосударственного кризисного центра для женщин, создательница центра гендерных исследований и другие.

Напомним, сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. 27 июля 2018 года его тело с множественными колото-резанными ранениями нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Известно, что мужчина истязал и насиловал дочерей. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной.

Видео: Piter.TV