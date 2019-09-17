К октябрю в Госдуму внесут законопроект о профилактике домашнего насилия

За месяц рабочая группа доработает инициативу.

До конца октября в Государственную думу России внесут законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом рассказала сенатор Екатерина Лахова. В течение ближайшего месяца рабочая группа займется разработкой окончательной редакции проекта.

В течение месяца рабочая группа намерена подготовить окончательный вариант текста, который разработчики могли бы официально внести на рассмотрение Госдумы объсняет спикер

Екатерина добавила, что уже существующий текст документа направлен во все официальные ведомства. За 20 дней представители должны переслать коллегии замечания. Оставшиеся 10 дней специалисты займутся доработкой предложения.

Сенатор видит основную проблему в том, что эксперты не могут установить единый понятийный аппарат относительно "бытового" или "домашнего" насилия. Работу также усложняет отсутствие межведомственной согласованности.

Все прекрасно понимают, что без охранного ордера (запрет виновным в домашнем насилии приближаться к своим жертвам) нам никак не обойтись. Не говоря уже о том, что жертве в последующем потребуется реабилитация замечает Лоханова

Политик добавила, что законопроект станет для страны затратным. В частности, средства пойдут на создание реабилитационных центров для женщин. Одног такое отделение уже существует в Астрахани.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме предупредили Deutsche Welle о лишении аккредитации в РФ.

Видео: YouTube/Global Pictures, The Bingham Group, Shaun O"Hagan