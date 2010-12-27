На Васильевском острове появился арт, посвященный проблеме домашнего насилия

В 2017 году в России декриминализировали домашнее насилие.

На Большом проспекте Васильевского острова арт-группа "Явь" сделала новую работу "Всего-то несколько царапин".

Художницы отметили, что по данным Всемирного банка Women, Business and the Law Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите прав женщин. Причиной тому стали отсутствие законов о домашнем насилии, о домогательствах на работе. РФ оказалась в одной строчке с Либерией, ОАЭ, Ираном.

В 2017 году в России декриминализировали домашнее насилие. В результате насилие в семье возросло, а количество сообщений о насилии резко сократилось, так как полиция отказывается расследовать дела о бытовом насилии.

Сестры Хачатурян, Кристина Шедукова, Дарья Агений, Яна Савчук, Маргарита Грачева - это лишь некоторые жертвы громких случаев домашнего насилия в России, а о скольких мы не знаем? <…> Имя им – легион, – отметили художницы арт-группы "Явь"

Летом н а Мытнинской появился арт-объект, посвященный проблеме домашнего насилия.

Фото: ВК/ Арт-группа Явь (Георгий Марков)