На Мытнинской появился арт-объект, посвященный проблеме домашнего насилия

"В следующий раз, когда решите быть безразличными к синякам своих знакомых или к крикам соседей, подумайте вот о чем: если вам безразлична жизнь других людей, может быть вам все же дорога ваша собственная?"

Арт-группа "Явь" на Мытнинской улице представила арт-объект, посвященный проблеме домашнего насилия. Это самая замалчиваемая проблема в России, а жертвы – женщины и дети. Официальной государственной статистики не существует, однако согласно различным опросам СМИ и НКО, каждая третья женщина в России сталкивалась с домашним насилием.

Своей работой мы обращаем внимание на такой фактор, как безразличие. Безразличие сотрудников школы, безразличие полицейских, безразличие соседей, безразличие собственной семьи, безразличие друзей и знакомых. Именно оно привело к той ситуации, в которой оказались сестры Хачатурян и многие другие жертвы. Арт-группа "Явь"

В смертях из-за домашнего насилия виноваты и сами жертвы, которые молчат, и все окружающие, которые видят это и ничего не сделают. Да и полицейские, которые закрывают на данные ситуации глаза.

В следующий раз, когда решите быть безразличными к синякам своих знакомых или к крикам соседей, подумайте вот о чем: если вам безразлична жизнь других людей, может быть вам все же дорога ваша собственная? Арт-группа "Явь"



Ранее арт-художники украсили стены заброшенного здания в Павловске картинами Рубенса.

Фото: ВК/ Арт-группа "Явь"