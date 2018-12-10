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На Мытнинской появился арт-объект, посвященный проблеме домашнего насилия
Сегодня, 10:32
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nastya960

На Мытнинской появился арт-объект, посвященный проблеме домашнего насилия

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"В следующий раз, когда решите быть безразличными к синякам своих знакомых или к крикам соседей, подумайте вот о чем: если вам безразлична жизнь других людей, может быть вам все же дорога ваша собственная?" 

Арт-группа "Явь" на Мытнинской улице представила арт-объект, посвященный проблеме домашнего насилия. Это самая замалчиваемая проблема в России, а жертвы – женщины и дети. Официальной государственной статистики не существует, однако согласно различным опросам СМИ и НКО, каждая третья женщина в России сталкивалась с домашним насилием.

Своей работой мы обращаем внимание на такой фактор, как безразличие. Безразличие сотрудников школы, безразличие полицейских, безразличие соседей, безразличие собственной семьи, безразличие друзей и знакомых. Именно оно привело к той ситуации, в которой оказались сестры Хачатурян и многие другие жертвы. 

Арт-группа "Явь"

В смертях из-за домашнего насилия виноваты и сами жертвы, которые молчат, и все окружающие, которые видят это и ничего не сделают. Да и полицейские, которые закрывают на данные ситуации глаза.

В следующий раз, когда решите быть безразличными к синякам своих знакомых или к крикам соседей, подумайте вот о чем: если вам безразлична жизнь других людей, может быть вам все же дорога ваша собственная? 

Арт-группа "Явь"


Ранее арт-художники украсили стены заброшенного здания в Павловске картинами Рубенса.
Фото: ВК/ Арт-группа "Явь"

 

Теги: арт-объект, домашнее насилие, мытниская, явь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:00

Да,  допустим,  и знаем о насилие в семье,  но обращаться куда?  У меня была знакомая...  Муж издевался над ней,  мы предлагали ей помощь,  но раз за разом она возвращалась к нему...  В конце концов их оставили в покое,  через несколько лет она умерла.  Видимо, спасение утопающего... 

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