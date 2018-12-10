На Мытнинской появился арт-объект, посвященный проблеме домашнего насилия

Арт-группа "Явь" на Мытнинской улице представила арт-объект, посвященный проблеме домашнего насилия. Это самая замалчиваемая проблема в России, а жертвы – женщины и дети. Официальной государственной статистики не существует, однако согласно различным опросам СМИ и НКО, каждая третья женщина в России сталкивалась с домашним насилием.
Своей работой мы обращаем внимание на такой фактор, как безразличие. Безразличие сотрудников школы, безразличие полицейских, безразличие соседей, безразличие собственной семьи, безразличие друзей и знакомых. Именно оно привело к той ситуации, в которой оказались сестры Хачатурян и многие другие жертвы.
Арт-группа "Явь"
В смертях из-за домашнего насилия виноваты и сами жертвы, которые молчат, и все окружающие, которые видят это и ничего не сделают. Да и полицейские, которые закрывают на данные ситуации глаза.
В следующий раз, когда решите быть безразличными к синякам своих знакомых или к крикам соседей, подумайте вот о чем: если вам безразлична жизнь других людей, может быть вам все же дорога ваша собственная?
Арт-группа "Явь"
Ранее арт-художники украсили стены заброшенного здания в Павловске картинами Рубенса.
Фото: ВК/ Арт-группа "Явь"
Обсуждение ( 1 )
Да, допустим, и знаем о насилие в семье, но обращаться куда? У меня была знакомая... Муж издевался над ней, мы предлагали ей помощь, но раз за разом она возвращалась к нему... В конце концов их оставили в покое, через несколько лет она умерла. Видимо, спасение утопающего...