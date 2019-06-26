Суд продлил до конца июля арест сестрам Хачатурян

Девушки обвиняются в убийстве отца.

В среду, 26 июня, Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий для сестер Хачатурян. Девушкам запрещено покидать квартиры с 21:00 до 7 утра, а также пользоваться любыми видами связи, общаться с кем-либо без разрешения следователя, в том числе друг с другом и журналистами. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. 27 июля 2018 года его тело с множественными колото-резанными ранениями нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве.

В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с родителем. Сестры заявили, что на протяжении длительного времени Михаил Хачатурян причинял им моральные и физические страдания.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Михаила Хачатуряна были расстройства личности. У старшей сестры выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

Защита настаивает, чтобы дело рассматривалось со стороны необходимой обороны, а против Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест до августа.

Видео: Telegram / Mash