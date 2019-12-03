Защита жертв или разрушение семьи: петербуржцы обсуждают закон о домашнем насилии

В Петербурге обсудили необходимость закона о домашнем насилии. Ранее законопроект о профилактике семейно-бытового насилия опубликовал Совет Федерации. Мнения участников обсуждения разделились за и против предлагаемого законопроекта.

Нельзя оставаться в стороне. Мы последний субъект из бывших республик Советского Союза, в котором так или иначе не принят правовой акт, закон или постановление, где жертвы домашнего насилия защищены. Наталия Евдокимова, член совета по правам человека при президенте России

Однако другие считают, что законопроект разрушает традиционные семейные ценности.

Сейчас мы видим закон, направленный на разрушении семьи, причем многодетной семьи. Я как многодетный отец, у меня шесть детей, могу об этом сказать. Воспитание детей безусловно сопряжено с вопросами и проблемами, которые можно подвести под этот закон. Константин Пархоменко, протоиерей

Участники дискуссии согласились в одном — проблема существует и ее нужно решать.

Сейчас пострадавшие от насилия могут обратиться в "Кризисный центр для женщин" по номеру 8-812-327-30-00 и по телефону доверия кризисного центра "АННА" 8-800-700-06-00.

Если есть хотя бы малейшие сомнения, когда вы пытаетесь понять, что в отношениях происходит, лучше дать себе шанс и набрать номер. Елизавета Великодворская, координатор психологической службы ИНГО "Кризисный центр для женщин"

В прошлом году в "Кризисный центр" с проблемой домашнего насилия обратились более 3000 женщин.

Фото и видео: Piter.TV