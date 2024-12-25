На проспекте Космонавтов мужчина регулярно избивает мать-блокадницу

Терпящей побои 86 лет.

В доме №76 по улице Космонавтов регулярно происходят побои – по невыясненной причине сын 86-летней блокадницы время от времени избивает мать. В последний раз в ситуацию вмешались соседи, обеспокоенные происходящим, – сообщают в издании 78.ru.

По информации журналистов, мужчина избивает родительницу так, что у нее не остается следов от побоев. Однако в последнее время факт жестокого обращения стал очевиден для всех жителей дома, поскольку старушка начала выбегать на лестничную клетку и просить соседей о помощи.

Один из случаев насилия был снят на камеру. На видео зарегистрировано, как агрессор догоняет мать на лестнице, толкает ее и бьет об стену.

Жители дома вызвали полицию, после чего мужчину забрали в отделение. Его родительницу госпитализировали. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, а также множественные ушибы.

Ранее мы рассказывали, что петербуржца арестовали за смертельное избиение сожительницы на улице Летчика Лихолетова.

Фото: Piter.TV