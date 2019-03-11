Знаки "Жителю блокадного Ленинграда" вручили 12 ветеранам в Красногвардейском районе

Участниками церемонии стали члены юнармейского отряда "Красная гвардия", а музыкальное сопровождение обеспечивал районный культурно-досуговый центр.

В Красногвардейском районе состоялось вручение знаков "Жителю блокадного Ленинграда" 12 ветеранам, находившимся в осажденном городе менее четырех месяцев. Об этом проинформировала пресс-служба районной администрации.

Мероприятие проходило в стенах Комплексного центра на Пискарёвском проспекте, д. 25. Церемония сопровождалось поздравлениями заместителя руководителя районной администрации Ольги Козловой, вручившей ветеранам знаки и юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Участниками церемонии стали члены юнармейского отряда "Красная гвардия", а музыкальное сопровождение обеспечивал культурно-досуговый центр Красногвардейского района.

Знак "Жителю блокадного Ленинграда" с недавнего времени присваивается всем гражданам, переживавшим блокаду независимо от продолжительности пребывания в осаждённом городе.

Фото: Пресс-служба администрации Красногвардейского района