В Петербурге упростили правила получения знака "Жителю блокадного Ленинграда"

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление, устанавливающее новый порядок вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Документ определяет, что вручение знака и удостоверения с регистрационным номером и фотографией будет проводить губернатор лично либо по его поручению — администрация губернатора или районные администрации.
Жителям Петербурга, которые уже получают меры социальной поддержки по Социальному кодексу города, знак будет вручаться автоматически — на основании электронных списков, подготовленных Городским информационно-расчетным центром.
Для остальных граждан, проживавших, работавших или учившихся в осажденном Ленинграде, предусмотрен порядок личного обращения. Заявление можно подать в администрацию губернатора или в администрацию района, приложив подтверждающие документы.
Ранее мы рассказывали о том, что спрос на ЭКО резко увеличился в Петербурге.
Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все