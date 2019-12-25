В Петербурге упростили правила получения знака "Жителю блокадного Ленинграда"

Блокадникам Петербурга теперь будет проще получить памятный знак от города.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление, устанавливающее новый порядок вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Документ определяет, что вручение знака и удостоверения с регистрационным номером и фотографией будет проводить губернатор лично либо по его поручению — администрация губернатора или районные администрации.

Жителям Петербурга, которые уже получают меры социальной поддержки по Социальному кодексу города, знак будет вручаться автоматически — на основании электронных списков, подготовленных Городским информационно-расчетным центром.

Для остальных граждан, проживавших, работавших или учившихся в осажденном Ленинграде, предусмотрен порядок личного обращения. Заявление можно подать в администрацию губернатора или в администрацию района, приложив подтверждающие документы.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга