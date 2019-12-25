Смольный утвердил новые льготы для блокадников

В Петербурге выполнили все ветеранские инициативы к 80-летию Победы заявил Беглов.

Губернатор Александр Беглов сообщил о реализации всех ключевых инициатив ветеранских организаций Санкт-Петербурга в год 80-летия Великой Победы на IX отчетно-выборной конференции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мероприятие состоялось 23 октября в Доме офицеров Ленинградского военного округа. Беглов вручил знаки "Жителю блокадного Ленинграда" гражданам, ранее не имевшим этого права из-за формальных ограничений. Теперь знак и льготы получат все, кто провел в блокадном кольце не менее одного дня. Решение принято президентом России по инициативе петербургских ветеранов. Утверждено развитие Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. 9 августа объявлен Днем воинской славы в честь завершения Ленинградской битвы.

На Пулковских высотах будет построен мемориал героям битвы. Проект мемориала разработан совместно с ветеранами и блокадниками. Беглов передал приветствие от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Председатель ветеранской организации Василий Волобуев получил звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что всем рожденным в блокадном Ленинграде присвоят статус блокадника.

Фото: пресс-служба Смольного