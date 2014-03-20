Всем рожденным в блокадном Ленинграде присвоят статус блокадника

Для получения статуса теперь не будет минимального срока.

В России отменят требование о пребывании в блокадном Ленинграде не менее четырёх месяцев для присвоения статуса блокадника. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с блокадниками из Петербурга и Москвы 10 сентября.

По словам Матвиенко, в ближайшее время будут приняты все необходимые подзаконные акты, чтобы право на статус получили все, кто родился в осаждённом городе. Спикер Совфеда подчеркнула, что блокадники являются "самыми почётными гостями", а нынешнее поколение обязано сохранять память о защитниках Ленинграда и тружениках тыла.

В 2025 году для блокадников были введены дополнительные льготы. Ранее статус присваивался только тем, кто работал в городе или прожил в нём не менее четырёх месяцев в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Региональный законопроект о смягчении условий для присвоения статуса был разработан петербургским комитетом по социальной политике в январе 2025 года.

Напомним, что блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Фото: Tелеграм-канал / Совет Федерации