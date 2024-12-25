Мужчину арестовали за смертельное избиение женщины на Летчика Лихолетова

Конфликт возник на почве ревности.

В Северной столице задержали местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшей по неосторожности, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие полагает, что мужчина, пребывая 1 января в квартире дома на улице Летчика Лихолетова, до смерти избил сожительницу. Причиной для таких действий стала ревность и изрядное количество выпитого алкоголя. Обвиняемый нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы, груди и живота. От полученных увечий та скончалась на мете происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее на Piter.TV: обвиняемый в убийстве незнакомца на улице Костюшко заключен под стражу.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу