Обвиняемый в убийстве незнакомца на улице Костюшко заключен под стражу

Злоумышленник напал на прохожего с ножом.

В Петербурге заключен под стражу обвиняемый в убийстве горожанин. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, ночью 31 декабря прошлого года нетрезвый фигурант на улице Костюшко напал с ножом на незнакомого мужчину, после чего скрылся. Пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений.

Злоумышленнику уже предъявили обвинение, он частично признал вину. Мужчину заключили под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток убил отца в канун Нового года на проспекте Культуры.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу