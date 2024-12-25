Обвиняемый в убийстве незнакомца на улице Костюшко заключен под стражу

В Петербурге заключен под стражу обвиняемый в убийстве горожанин. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, ночью 31 декабря прошлого года нетрезвый фигурант на улице Костюшко напал с ножом на незнакомого мужчину, после чего скрылся. Пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений.
Злоумышленнику уже предъявили обвинение, он частично признал вину. Мужчину заключили под стражу.
Ранее мы рассказывали о том, что подросток убил отца в канун Нового года на проспекте Культуры.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все