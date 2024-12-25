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Обвиняемый в убийстве незнакомца на улице Костюшко заключен под стражу

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Злоумышленник напал на прохожего с ножом.

В Петербурге заключен под стражу обвиняемый в убийстве горожанин. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

По версии следствия, ночью 31 декабря прошлого года нетрезвый фигурант на улице Костюшко напал с ножом на незнакомого мужчину, после чего скрылся. Пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений. 

Злоумышленнику уже предъявили обвинение, он частично признал вину. Мужчину заключили под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток убил отца в канун Нового года на проспекте Культуры. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: убийство, улица костюшко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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