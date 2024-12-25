Подросток убил отца в канун Нового года на проспекте Культуры

В ходе пьяного конфликта он напал на родителя с ножом.

Следственный отдел Калининского района Санкт-Петербурга предъявил 1-летнему местному жителю обвинение в убийстве. В канун Нового года тот зарезал своего отца, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Северной столице.

По данным следствия, в ночное время 1 января фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в квартире дома на проспекте Культуры, в ходе возникшего конфликта нанес своему отцу один удар ножом в область груди. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Свою вину фигурант уголовного дела в ходе допроса полностью признал. Следствие ходатайствует перед судом о заключении подростка под стражу.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга сообщил, что в его квартире был обнаружен труп неизвестного мужчины, однако правоохранительные органы выразили сомнения в его рассказе.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу