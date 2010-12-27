Беглов обсудил этапы подготовки к Евро-2020

В Северной столицы пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов в рамках чемпионата Европы по футболу.

Во вторник, 17 декабря, градоначальник Петербурга обсудил этапы подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

Градоначальник заявил, что в ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте откроют центр выдачи паспортов болельщиков Евро-2020. Кроме того, в настоящее время соответствующие структуры активно разыскивают волонтеров для работы на мероприятии. заявки можно подать до первого марта. Беглов отметил, что на Евро-2020 будут работать 1500 волонтеров.

Напомним, что в Петербурге пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов в рамках чемпионата Европы по футболу.

Ранее мы сообщали о том, что WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение 4 лет.

Фото: сайт администрации города