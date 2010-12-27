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Беглов обсудил этапы подготовки к Евро-2020
Сегодня, 17:34
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IRINA_CHALKINA

Беглов обсудил этапы подготовки к Евро-2020

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В Северной столицы пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов в рамках чемпионата Европы по футболу.

Во вторник, 17 декабря, градоначальник Петербурга обсудил этапы подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

Градоначальник заявил, что в ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте откроют центр выдачи паспортов болельщиков Евро-2020. Кроме того, в настоящее время соответствующие структуры активно разыскивают волонтеров для работы на мероприятии. заявки можно подать до первого марта. Беглов отметил, что на Евро-2020 будут работать 1500 волонтеров. 

Напомним, что в Петербурге пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов в рамках чемпионата Европы по футболу. 

Ранее мы сообщали о том, что WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение 4 лет.

Фото: сайт администрации города

 

Теги: евро 2020, новости спб, общество, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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