Президент Украины потребовал обеспечить граждан масками по доступной цене

Владимир Зеленский принял участие в специальном совете по борьбе с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от членов кабмина и глав ведомств, борющихся с коронавирусом в стране, проследить за ценовым положением медицинских масок. Такое заявление президент сделал на совещании с представителями кабмина и других ведомств, посвященное борьбе с коронавирусом в Украине о поправками в госбюджет для противодействия COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о неготовности Украины к эпидемии коронавируса. Порошенко считает, что в условиях ЧС страна нуждается в чрезвычайных действиях. Он заявил, что у Украины было два месяца, чтобы наблюдать за опытом борьбы в Европе.

Видео: Youtube/ Зе!Президент