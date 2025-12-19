В МИД России напомнили о том, как действующие власти на Украине разбираются с политическими оппонентами внутри страны.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского называют фашистом уже внутри самой Украины. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала слова бывшего прем ьер-министра киевского режима Юлии Тимошенко в суде. Политический деятель указала участникам заседания, что планирует быть на территории своего государства до того момента, пока страну не освободят от "этого, по сути, фашистского режима".

Это уже вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности, имеют определенный статус внутри украинского общества, кто солидаризировался во имя, как они там всё говорят, перемоги, уже они называют Зеленского фашистом. То, что сделал, или то, что сделано по совокупности всеми этими деятелями на Банковой, но он это закрепил – называют фашизмом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт объяснила слушателям, что риторика бывшего премьер-министра Украины говорит сама за себя "и это уже свидетельство лучше не придумаешь". Мария Захарова не может представить ситуацию, в которой Юлия Тимошенко испытывает нежные чувства к нашему государству. Политик из соседней страны в каком-то личном разговоре несколько лет предлагала собеседникам расправиться с Москвой. В МИД РФ уточнили, что говорят о сути распространенной в публичном пространстве аудиозаписи. В том числе, угрозы Тимошенко включали в себя и ядерное оружие. Поэтому сейчас Россия не может представить то, что политик займет не прокиевскую позицию, находясь у власти.

Очевидно, что она полностью солидаризировалась с этой антироссийской тональностью. И вот мы дожили до той ситуации, когда Тимошенко называет то, что происходит на Украине, фашизмом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Зеленский терактами хочет сорвать любые переговоры о мире.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik