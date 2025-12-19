В МИД России рассказали о темной сущности украинских властей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский терактами, ударами Вооруженных сил Украины по мирному населению в реальности просто хочет сорвать любые переговоры о мире. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что речь идет о срыве и попытке срыва любых обсуждений по теме движения к миру.

Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что не говорит сейчас о текущем статусе переговоров между делегациями или о завершающем оформлении мира. При этом тенденция и намеки на этот процесс вызывает негативную реакцию у властей с Банковой улицы. В качестве демонстрации "темной сущности" киевского режима чиновница напомнила о том, что как только начинается точечная, контактная, прикладная работа по достижению мира в регионе, то сразу же общественность видит на Украине то, "как святой водой на бесноватого капнуть".

