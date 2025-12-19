В МИД РФ считают, что Берлин продолжает сегрегировать общество.

Отказ Германии в выплатах всем блокадникам без дискриминации вызывает шок. Соответствующий комментарий в беседе с журналистами новостного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что вопрос заключается в том, что Берлин возвращается к той адской теме сегрегации и преступной логике, которая и привела мир к началу Второй мировой войны, а также стала движущей силой вооруженного конфликта.

Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых ею уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха*, проходившим службу в подразделениях СС* и других признанных преступными военизированных структур, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, непосредственно причастным к блокаде Ленинграда. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России уточнили, что под надуманными предлогами немецкими властями сейчас осуществляются выплаты лишь блокадникам одной национальности - блокадникам-евреям. Ранее российские дипломаты привлекали внимание мировой общественности к позиции ФРГ. В частности, направлены обращения со стороны еврейских неправительственных некоммерческих организаций (НКО) с призывом публично осудить руководство Германии. От имени блокадников к правительству ФРГ направлено требование выплачивать компенсации всем тем, кто пережил блокаду.

* - запрещенные на территории России террористические, экстремистские, нацистские организации

Фото: МИД России