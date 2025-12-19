В МИД России рассказала о лавинообразных расходах Украины из-за продолжения СВО.

Денежная сумма в размере 30 миллиардов евро из кредита, который Европейский союз направит киевскому режиму для якобы бюджетных нужд, будет разворована политическим лидером страны Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 22 января сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала инициативу председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по разделению одобренного в конце прошлого года кредита для Украины в 90 миллиардов евро на две части. Известно, что теперь 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки для ВСУ, а оставшиеся 30 миллиардов евро пойдут на поддержку местного бюджета.

Что такое бюджетные нужды киевского режима? Ну мы-то с вами знаем теперь. Теперь об этом знает весь мир – на воровство эти деньги выделила Урсула фон дер Ляйен Зеленскому. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве уточнили, что киевский режим надо не снабжать финансами, а в первую очередь отучить чиновников с Банковой улицы от воровства. Мария Захарова добавила, что последнее просто не представляется возможным. Она уточнила, что при поступлении в государственный бюджет Украины новых денежных средств власти страны вряд ли смогут избежать дефицита и той дыры, которая формируется на основе лавинообразно расходов страны. В том числе, средства нужды Украине на восстановление объектов по энергетике.

Фото и видео: МИД России