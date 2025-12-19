"Супер-аншлаг". Захарова о том, как прошла пресс-конференция МИД РФ

В МИД России оценили интерес зарубежных СМИ к встрече с Сергеем Лавровым.

В Москве рассказали о том, как прошла пресс-конференция главы российского министерства по иностранным делам Сергея Лаврова, посвященная результатам работы за 2025 год. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница уточнила, что на мероприятие зарегистрировались 400 человек при том, что посадочных мест в зале было всего 250-260.

У нас вчера был супераншлаг, люди стояли даже в боковых проходах, и это были не только операторы или фотографы, это были в том числе и корреспонденты. И это при том, что у нас есть специальный зал, который организуется кроме основного зала пресс-центра. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова призналась ведущему новостной программы в том, что что в МИД России стараются не делать "несправедливого перекоса" в отношении представителей прессы. Однако, так как на мероприятии речь шла, в первую очередь, о о международной политике, то приоритет отдавался темам, которые волнуют именно иностранных корреспондентов.

