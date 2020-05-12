В Раде назвали МИД Украины "рассадником шизофрении"

Вадим Рабинович прокомментировал заявление дипломатов по поводу пожара в Одессе в 2014 году.

В Верховной Раде назвали МИД Украины "рассадником шизофрении". Об этом рассказал депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала "112". Ролик опубликовал на YouTube-канале. Политик из движения "Оппозиционная платформа — За жизнь" прокомментировал заявление, которое украинские дипломаты сделали из-за пожара, произошедшего в Доме профсоюзов в Одессе. Инцидент произошел еще 2 мая 2014 года.

По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении считает Вадим Рабинович

Парламентарий заметил, что заявления официальных представителей МИД Украины по поводу трагедии в Одессе можно считать пределом "полуфашистской тупости", а также ненависти к людям. Речь идет о высказывании, что Россия оказалась единственной незаинтересованной стороной в расследовании причин пожара. Представителей РФ обвинили в сократили основного фигуранта дела - экс-заместителя начальника МВД Одесской области.

На Украине Зеленского окрестили "слабаком в роли президента".

Видео: YouTube / 112 Украина