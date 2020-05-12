На Украине Зеленского окрестили "слабаком в роли президента"

Михаил Погребинский считает, что президент Украины не может самостоятельно управлять государством.

На Украине Владимира Зеленского окрестили "слабаком в роли президента". Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в эфире программы на YouTube-канале Topinform. По мнению специалиста, глава государства не способен принимать самостоятельные решения. Эксперт добавил, что сейчас в стране управляющую роль на себя берет "колониальная администрация", а также западные представители и международные фонды.

Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей — он не может уволить прокомментировал Михаил Погребинский

Напомним, что ранее политолог говорил о том, что Владимир Зеленский находится в паническом состоянии. По информации Погребинского, об этом свидетельствуют его попытки быстро принять в Верховной Раде закон о продаже сельскохозяйственной земли.

На Украине экс-депутат Рады усомнилась в дальнейшем существовании страны.

Видео: YouTube / TOPINFORM