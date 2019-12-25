Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту страны понадобится бежать, если "ставка не сыграет".

Политолог спрогнозировал бегство Владимира Зеленского в случае срыва сделки с Международным валютным фондом. Об этом украинский специалист рассказал в интервью журналистам телеканала NewsOne. Михаил Погребинский заявил, что главе государства придется срочно искать самолет, если МВФ откажется предоставлять властям страны очередной кредит.

По данным Погребинского, на данный момент два трети из федерального бюджета Украины составляют заимствования. Без нового кредита от МВФ правительство не сможет выплатить пенсии и зарплаты. Эксперт напомнил, что существует вероятность того, что власти примут решение о запуске печатного станка. Однако данный метод решения ситуации приведет к тому, что уже через полтора-два месяца доллар будет стоить около 300 гривен.

Напомним, что депутаты Верховной Рады приняли закон, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ вступает в силу с первого июля 2021 года. В тексте утверждено, что покупать территории могут только физические лица из Украины. С 2024 года данный рынок откроется для юридических лиц. Принятие данного постановления считается важным пунктом для получения нового кредита от МВФ.

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