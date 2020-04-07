В Верховной Раде заявили о новом требовании МВФ к Украине

Василий Нимченко рассказал о недовольстве ВБ и МВФ новым законом о земле.

В Верховной Раде заявили о новом требовании Международного валютного фонда и Всемирного банка для Украины. Об этом в эфире телеканала "112" рассказал представитель политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко. Парламентарий заявил, что МВФ, ВБ и частные кредиторы, которые содержать государство, не воспринимают редакцию принятого закона о земле.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 год отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных территорий Украины. Первые два года землю смогут скупать только физические лица - украинцы. Власть будет реализовывать им участки с размером не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года на местный рынок смогут прийти украинские юридические лица. Они смогут покупать территории не более 10 тысяч гектаров. Покупка земли иностранцами будет возможна только при условии проведения всеобщего референдума. Принятие соответствующего документа является важным фактором для заключения кредитной программы Украины с МВФ.

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии.

Фото и видео: YouTube/112 Украина

