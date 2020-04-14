МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

За 2020 и 2021 годы мировая экономика не досчитается девяти триллионов долларов.

Международный валютный фонд оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии. По оценкам аналитиков, в 2020 году мировая экономика сократится на 3%, но в 2021 году вырастет на 5,8%. Это сказано в докладе, который был опубликован 14 марта.

В МВФ подчеркнули, что падение экономики будет резким и намного существеннее, чем во время кризиса 2008 и 2009 годов. В фонде считают, что кризис будет беспрецендентный и сейчас его влияние на жизнь людей тяжело оценить. При этом ВВП России уменьшится на 5,5%.

Расчёты в докладе производились, исходя из того, что пандемия коронавируса закончится во второй половине 2020 года, а мировые государства примут все нужные меры, чтобы не допустить банкротства компаний и продолжительной безработицы.

Эксперты МВФ посчитали, что за 2020 и 2021 годы мировая экономика не досчитается девяти триллионов долларов. Это больше, чем экономики Японии и Германии суммарно.

Ранее Кудрин заявил, что в России количество безработных может увеличиться более чем в три раза.

Видео: YouTube / Счетная палата Российской Федерации