Кудрин: в России количество безработных может увеличиться более чем в три раза

Когда экономика страны перезапустится и спрос на товары начнёт расти, то количество безработных будет уменьшаться.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России количество безработных может увеличиться более чем в три раза. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, количество безработных в РФ временно увеличится с 2,5 миллионов до восьми. Точный период, на который многие люди лишатся работы, неизвестен.

Возможно, до конца года, - сказал Кудрин.

Однако глава СП добавил, что когда экономика страны перезапустится и спрос на товары начнёт расти, то количество безработных будет уменьшаться.

Ранее мы писали, что аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году. По их оценкам, при положительном сценарии развития пандемии коронавируса экономика страны ухудшится на 3,8%, при отрицательном — на 10,2%.