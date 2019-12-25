Положительный сценарий возможен, если Россия сможет остановить распространение коронавируса ко второму кварталу 2020 года.

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году. По их оценкам, при положительном сценарии развития пандемии коронавируса экономика страны ухудшится на 3,8%, при отрицательном — на 10,2%.

Такие оценки приводят специалисты консалтингового агентства McKinsey & Company. На них ссылается РБК.

Возможно, мы наблюдаем самый резкий удар по мировой экономике за послевоенную историю, - рассказали аналитики.

По их мнению, положительный сценарий возможен, если Россия при помощи карантинных мер сможет остановить распространение коронавируса ко второму кварталу 2020 года. Тогда экономика начнёт восстанавливаться с июля.

Неблагополучный сценарий предполагает, что остановить пандемию не получится. Тогда мировой ВВП сократится на 5,7%, а российский — примерно на 10%. При этом дальнейшее падение продолжится и в 2021 году.

Причины сокращения — остановка и закрытие производств, бизнесов из-за карантина. Это приводит к росту безработицы.

Ранее Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике.