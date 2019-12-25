Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике. Немецкое издание рассказало про опрос, проведенный консалтинговым обществом EY по всему миру.
Выяснилось, что половина фирм после пандемии сменит своих поставщиков на внутренних рынках. Это приведёт к концу глобализации в её нынешнем виде.
В качестве самого явного примера журналисты приводят медицинские маски. Почти всё производство этих средств защиты сконцентрировано в Китае. И уже сейчас многие политики и экономисты призывают создавать предприятия по выпуску масок в своих странах, чтобы сократить зависимость.
Опрос показал, что большое количество предприятий по всему миру уже меняют схемы поставок. Это касается и медицины, и других сфер промышленности.
При этом аналитики прогнозируют, что уход от глобализации приведёт к росту инфляции.
Ранее Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада из-за пандемии.
Обсуждение ( 1 )
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Немецкая газета правильно вспомнила Маркса