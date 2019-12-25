Аналитики прогнозируют, что это приведёт к росту инфляции.

Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике. Немецкое издание рассказало про опрос, проведенный консалтинговым обществом EY по всему миру.

Выяснилось, что половина фирм после пандемии сменит своих поставщиков на внутренних рынках. Это приведёт к концу глобализации в её нынешнем виде.

В качестве самого явного примера журналисты приводят медицинские маски. Почти всё производство этих средств защиты сконцентрировано в Китае. И уже сейчас многие политики и экономисты призывают создавать предприятия по выпуску масок в своих странах, чтобы сократить зависимость.

Опрос показал, что большое количество предприятий по всему миру уже меняют схемы поставок. Это касается и медицины, и других сфер промышленности.

При этом аналитики прогнозируют, что уход от глобализации приведёт к росту инфляции.

Ранее Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада из-за пандемии.