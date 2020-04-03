Глава МВФ: Мировая экономика вошла в период спада из-за пандемии

По словам Кристалины Георгиевой, рецессия гораздо хуже глобального финансового кризиса.

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила в пятницу, 3 апреля, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По словам Георгиевой, рецессия гораздо хуже глобального финансового кризиса, поэтому необходимы решительные меры в ответ на кризис в сфере здравоохранения и для защиты экономики.

По формирующимся рынкам и развивающимся экономикам нанесен мощный удар. У них зачастую меньше ресурсов для самозащиты в условиях этого двойного кризиса: в сфере здравоохранения и экономики. – подчеркнула глава МВФ

Георгиева рассказала, что отток капитала в странах с таким положением составил порядка 90 миллиардов долларов, что намного больше, чем в период глобального финансового кризиса. Также глава МВФ отметила, что фонд готов задействовать весь резерв в триллион долларов для преодоления кризиса, организация работает совместно с международными финансовыми институтами.

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Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance