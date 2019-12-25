Исследование: Как Дания ввела комплекс мер поддержки предпринимателей и населения

Это произошло благодаря единству правительства и пестрого по своему составу парламента.

Кризис, вызванный коронавирусом, застал Данию, как, и весь мир, врасплох. В стране увеличилась безработица, упал оборот ряда отраслей. На этом фоне политики разных взглядов консолидировались. Это, как сообщило в пятницу Delovoe.tv, позволило оперативно ввести весомые меры поддержки экономики. К примеру, государство для сохранения рабочих мест решило 3 месяца финансировать 75-90% зарплаты персонала пострадавших предприятий. Также оно покрывает арендную плату для фирм, ощутивших нехватку доходов.

Folketinget менее чем за месяц принял 17 законов

Folketinget (так называется парламент) быстро принял 17 законов, направленных на борьбу с воздействием "короны". "Мы привыкли, что оппозиция критикует законопроект правительства. В эти дни мы видим, что стороны согласны. Законы о чрезвычайном положении принимаются при поддержке всех сторон", - отметил председатель Folketinget Хенрик Дам Кристенсен.

Компенсации: зарплата и арендная плата

Принято решение о том, что государство до 9 июня финансирует 75-90% зарплаты работников пострадавших фирм. При условии, что работодатель не увольняет людей. Кроме того, как сообщила The New York Times, власти согласились покрыть существенную статью расходов компаний, испытывающих падение доходов: это арендная плата. Две этих компоненты поддержки оцениваются примерно в 6 млрд долларов.

Экспортные кредиты, НДС, госгарантии

Среди прочих мер – временная отсрочка компаниям в уплате ряда налогов, в частности, НДС. А для спасения туротрасли государство дает обеспечение в размере 1,5 млрд. датских крон Фонду гарантии путешествий в чрезвычайных ситуациях. Кроме того для поддержки малых и средних компаний сектора, ориентированного на экспорт, могут быть предоставлены кредиты общим объемом 1,25 млрд. крон.

Карантин в Дании продлится, как минимум до 13 апреля. По мере ослабления ограничений страна вернется к нормальной жизни.

По данным ВОЗ, здесь отмечено 3,107 случаев "короны", в том числе, 247 за последние сутки.

Как ранее сообщало Piter.tv, Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом.

Фото: visitcopenhagen.com