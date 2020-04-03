Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения. В настоящее время Испания находится на втором месте по количеству заболевших инфекцией COVID-19 в мире.

На 3 апреля в стране зафиксировано 117710 случаев заражения. На 932 день распространения инфекции в Испании скончались 10935 человек. Еще 30 513 пациентов выздоровели.По последней статистике, в Италии выявлено 115 242 случая заражения. Однако количество летальный исходов в этом государстве значительно больше - около 14 тысяч человек.

Напомним, что с 25 марта стало известно, что в Испании коронавирус подтвержден у первого вице-премьера страны Кармен Кальво.

Чемпионат Италии по футболу планируют возобновить не раньше июня.

Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance