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На Украине экс-депутат Рады усомнилась в дальнейшем существовании страны

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Причиной этому стал коронавирус COVID-19.

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина" раскритиковала действия Киева в борьбе с коронавирусом. В эфире телеканала эксперт заявила, что эпидемия инфекции в стране когда-нибудь закончится, однако нет уверенности в том, что сама Украина продолжит существовать.

Герман заявила о том, что действия Киева можно назвать "хаотичными, плохо спланированными и не рассчитанными на перспективу". По ее словам, власти Украины больше обеспокоены получением нового транша от МВФ, чем сдерживанием распространения COVID-19.

Ранее политолог спрогнозировал бегство Владимира Зеленского в случае срыва сделки с Международным валютным фондом. Об этом украинский специалист рассказал в интервью журналистам телеканала NewsOne. Михаил Погребинский заявил, что главе государства придется срочно искать самолет, если МВФ откажется предоставлять властям страны очередной кредит.

Фото: Pixabay

Видео: Youtube / 112 Украина

Теги: коронавирус, рада, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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