Саакашвили призвал Украину отказаться от кредитов МВФ и "не ходить на поклон"

Бывший президент Грузии считает, что Украина не нуждается в услугах от МВФ.

Михаил Саакашвили призвал Украину отказаться от кредитов Международного валютного фонда и "не ходить на поклон". Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ рассказал в интервью журналистам из телевизионной программы "Право на владу".

Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон прокомментировал ситуацию Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии заметил, что во время своего управления государством отказывался от предоставления кредитов от МВФ. По словам Саакашвили, на данный момент Украина достаточно сильная, чтобы поступить аналогично. Политик считает, что Киеву следует цивилизованным путем заниматься реформами, а не "возвращать старых воров".

Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию.